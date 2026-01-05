morta anna falcone sorella maggiore del magistrato giovanni ucciso dalla mafia nella strage di capaci

È venuta a mancare Anna Falcone, sorella maggiore del giudice Giovanni Falcone, ucciso dalla mafia nella strage di Capaci. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa, simbolo di un impegno civile e di un legame profondo con la memoria di Giovanni Falcone e della lotta contro la criminalità organizzata.

Anna Falcone aveva 95 anni ed era la primogenita di tre fratelli. Insieme alla sorella Maria Falcone, aveva dato un contributo fondamentale alla nascita della Fondazione Giovanni Falcone, creata per custodire la memoria del magistrato e promuovere i valori della legalità e dell'impegno antimafia. Una vita segnata dalla discrezione. Donna dal carattere riservato, Anna Falcone ha sempre scelto di portare avanti il proprio impegno civile lontano dai riflettori.

