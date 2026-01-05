Morta Anna Falcone sorella di Giovanni

È deceduta Anna Falcone, sorella di Giovanni Falcone, a 92 anni. La notizia riguarda la perdita di una figura legata alla famiglia del noto magistrato, ucciso nella strage di Capaci. La sua scomparsa rappresenta un momento di lutto per le persone che ricordano la vita e il percorso di una famiglia profondamente colpita dagli eventi di quegli anni.

13.30 Si è spenta a 92 anni Anna Falcone, sorella di Giovanni, il magistrato ucciso nella strage di Capaci. Insieme a Maria Falcone aveva creato l'omonima Fondazione intestata al fratello, per diffondere i valori di legalità. "La scomparsa di Anna Falcone rappresenta un momento di profondo cordoglio per la città di Palermo - dice il sindaco del capoluogo siciliano Lagalla con il suo stile riservato e la sua straordinaria dignità, Anna Falcone ha custodito e onorato la memoria del fratello Giovanni". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

