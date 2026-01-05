Morta Anna Falcone sorella del giudice Giovanni | aveva 95 anni

È venuta a mancare Anna Falcone, sorella maggiore del giudice Giovanni Falcone, all’età di 95 anni. Madre di tre fratelli, tra cui Giovanni Falcone, è stata una figura di riferimento per la famiglia. La perdita è stata comunicata dall’agenzia di stampa Adnkronos. La sua scomparsa segna la conclusione di un lungo percorso di vita, caratterizzato dalla vicinanza ai propri cari e dalla testimonianza di una presenza discreta e rispettata.

(Adnkronos) – E' morta Anna Falcone, 95 anni, sorella maggiore del giudice Giovanni Falcone. Era la prima dei tre fratelli, Anna, Maria e Giovanni Falcone. Il comune di Palermo ricorda come "la sua figura, caratterizzata da una riservatezza intrinseca e da una dignità esemplare, ha svolto un ruolo cruciale nella preservazione e nell'onoranza della memoria del

