Morta Anna Falcone sorella del giudice Giovanni | aveva 95 anni

Da periodicodaily.com 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È venuta a mancare Anna Falcone, sorella maggiore del giudice Giovanni Falcone, all’età di 95 anni. Madre di tre fratelli, tra cui Giovanni Falcone, è stata una figura di riferimento per la famiglia. La perdita è stata comunicata dall’agenzia di stampa Adnkronos. La sua scomparsa segna la conclusione di un lungo percorso di vita, caratterizzato dalla vicinanza ai propri cari e dalla testimonianza di una presenza discreta e rispettata.

(Adnkronos) – E’ morta Anna Falcone, 95 anni, sorella maggiore del giudice Giovanni Falcone. Era la prima dei tre fratelli, Anna, Maria e Giovanni Falcone. Il comune di Palermo ricorda come "la sua figura, caratterizzata da una riservatezza intrinseca e da una dignità esemplare, ha svolto un ruolo cruciale nella preservazione e nell'onoranza della memoria del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Morta a 95 anni Anna Falcone, sorella maggiore del giudice ucciso dalla mafia

Leggi anche: Anna Falcone, morta a 95 anni la sorella del magistrato Giovanni ucciso dalla mafia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Passa in Consiglio la bozza del Pgt Il Pd vota a favore con il centrodestra; Addio a Mina Martinelli: lottò 40 anni per la verità sulla sorella Palmina, bruciata viva nell’81; Se Musk risponde a Khamenei la guerra è già pienamente ibrida; Furti, rapine e spaccate: dall’ultimo dell’anno cinque giorni d’inferno.

morta anna falcone sorellaAnna Falcone, morta la sorella maggiore del giudice ucciso nella strage di Capaci: aveva 95 anni - È morta Anna Falcone, sorella maggiore di Giovanni ucciso nella strage di Capaci. msn.com

morta anna falcone sorellaMorta a 95 anni Anna Falcone, sorella del giudice Giovanni: un ricordo della sua vita - La scomparsa di Anna Falcone rappresenta la conclusione di un'epoca dedicata alla lotta per la legalità e la giustizia sociale. notizie.it

morta anna falcone sorellaÈ morta Anna Falcone, sorella del magistrato ucciso a Capaci - È morta Anna Falcone, sorella maggiore di Giovanni, il magistrato ucciso nella strage di Capaci il 23 maggio 1992 ... dire.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.