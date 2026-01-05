Morta Anna Falcone la sorella del giudice ucciso nella strage di Capaci

È venuta a mancare Anna Falcone, sorella del giudice ucciso nella strage di Capaci. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione e di lutto per la comunità di Palermo, che ha sempre ricordato con rispetto la memoria di chi ha dedicato la vita alla legalità. Il sindaco Roberto Lagalla ha espresso il suo cordoglio, sottolineando la dignità e il riserbo che hanno sempre contraddistinto Anna Falcone.

"La scomparsa di Anna Falcone rappresenta un momento di profondo cordoglio per la città di Palermo", ha esordito il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, sottolineando come la donna non abbia perso il suo stile riservato e la sua dignità neanche nei momenti più difficili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Morta Anna Falcone, la sorella del giudice ucciso nella strage di Capaci Leggi anche: Morta Anna Falcone, sorella maggiore del giudice ucciso nella strage di Capaci Leggi anche: È morta Anna Falcone, la sorella maggiore del magistrato ucciso a Capaci Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Passa in Consiglio la bozza del Pgt Il Pd vota a favore con il centrodestra; Incendio ad Arenzano, Aurelia chiusa; Se Musk risponde a Khamenei la guerra è già pienamente ibrida; Addio a Mina Martinelli: lottò 40 anni per la verità sulla sorella Palmina, bruciata viva nell’81. Anna Falcone, morta la sorella maggiore del giudice ucciso nella strage di Capaci: aveva 95 anni - È morta Anna Falcone, sorella maggiore di Giovanni ucciso nella strage di Capaci. ilmessaggero.it

Addio ad Anna Falcone, sorella del magistrato Giovanni: è morta a 95 anni - Morta Anna Falcone, sorella del magistrato ucciso a Capaci, ha dedicato la vita a preservare l’eredità morale di Giovanni e a sostenere la Fondazione a lui intitolata. notizie.it

Anna Falcone, chi era la sorella maggiore del magistrato: il suo impegno antimafia e la Fondazione dedicata a Giovanni - Anna Falcone, sorella maggiore del magistrato Giovanni, ucciso da Cosa Nostra nell'attentato di Capaci, è morta all'età di 95 anni. ilmessaggero.it

Morta Anna Falcone sorella maggiore del magistrato ucciso dalla mafia. Con Maria aveva contribuito alla creazione della Fondazione intestata al magistrato #ANSA x.com

Lutto nella Caritas a Spoleto, è morta Anna Maria Landini #tuttoggi #Cronaca #Spoleto #Annamarialandini #caritas #evidenza #Ponzianobenedetti #scoop #spoleto | http://ow.ly/tiFH106sCzi - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.