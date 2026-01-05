Morta Anna Falcone addio alla sorella maggiore del magistrato ucciso dalla mafia

Anna Falcone, madre e sorella del giudice antimafia, è deceduta all’età di 95 anni. Con la sorella minore ha collaborato alla nascita della Fondazione dedicata alla memoria del magistrato ucciso dalla mafia. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per chi ha seguito e sostenuto il ricordo di un impegno antimafia.

Anna Falcone, sorella maggiore del giudice antimafia, si è spenta all'età di 95 anni. Con la sorella più piccola aveva contribuito alla creazione della Fondazione dedicata al magistrato di cui aveva portato avanti la memoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: È morta Anna Falcone, la sorella maggiore del magistrato ucciso dalla mafia Leggi anche: Addio ad Anna Falcone, sorella maggiore del magistrato ucciso dalla mafia

Lutto nella famiglia di Giovanni Falcone: è morta la sorella Anna - Con discrezione ha lottato per la legalità e il ricordo del fratello Giovanni. donnaglamour.it

Addio ad Anna, la sorella di Giovanni Falcone si spegne a 95 anni - Carattere sobrio e riservato, recentemente aveva accettato di incontrare l'ex calciatore Fabrizio Miccoli che le aveva chiesto scusa per la vicenda degli insulti intercettati al magistrato ... lasicilia.it

Morta Anna Falcone sorella maggiore del magistrato ucciso dalla mafia. Con Maria aveva contribuito alla creazione della Fondazione intestata al magistrato #ANSA x.com

