Moro mai in partita Disastro Lucumi Castro troppo solo

Nel match di oggi, la squadra ha mostrato alcune difficoltà, con Lucumi in evidente disagio e Castro spesso isolato nel reparto offensivo. RAVAGLIA si distingue per la sua prestazione solida e determinata, negando più occasioni agli avversari, tra cui Lautaro, Thuram e Bastoni. Un risultato che evidenzia le aree di miglioramento e l’impegno dei singoli in una partita complessa.

RAVAGLIA 7. Per larghi tratti di partita è lui contro tutti. Nega il gol due volte a Lautaro, poi a Thuram e Bastoni. Zero colpe sui gol: largamente il migliore dei rossoblù. HOLM 5. Produce, un po' casualmente, il cross che Odgaard nel primo tempo spedisce fuori di un soffio. Ma è l'unico segnale di vita. HEGGEM 4,5. Al 19' salva un gol fatto su Thuram, poi capitola nell'azione dell'1-0 di Zielinski. E' in costante affanno. LUCUMI 4,5. Stavolta esagera in cadeau per Lautaro e compagni. Inguardabile. LYKOGIANNIS 5,5. S'addormenta sul 3-0 di Thuram. Ma su punizione firma l'assist per il 3-1 di Castro.

