Nel consueto appuntamento con Eurosport, Moreno Moser analizza la stagione 2025, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulle prospettive del ciclismo italiano e internazionale. Con un approccio sobrio, Moser commenta le aspettative su Pellizzari, i rischi per Finn e il momento di Tiberi, evidenziando le sfide e le opportunità per i giovani talenti nel panorama ciclistico. Un’analisi precisa per comprendere le dinamiche di un movimento in evoluzione.

La stagione 2025 è ormai alle spalle e il ciclismo guarda già al futuro. Tra bilanci e prospettive Moreno Moser – ormai presenza fissa ai microfoni di Eurosport – analizza l’annata appena conclusa, si proietta verso il 2026 e offre uno sguardo lucido sul movimento italiano e internazionale. Dal dominio di Pogacar alle attese sui giovani azzurri, passando per i Grandi Giri e le Classiche. Stagione 2025 al termine. Quale il bilancio? “È stata una stagione di conferme, con poche vere sorprese. In generale ha seguito il solco delle annate precedenti. Al Giro d’Italia, però, una sorpresa c’è stata: Yates che ha reso la Corsa Rosa ancora più imprevedibile e adrenalinica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moreno Moser: “Mi aspetto tanto da Pellizzari, Finn non venga schiacciato dalle aspettative, Tiberi a un bivio”

Leggi anche: Filippo Pozzato: “Scelta saggia per Finn, Pellizzari ha margini enormi, Tiberi più adatto alle brevi corse a tappe”

Leggi anche: “Schiacciato dalle aspettative, basta piacere agli altri. Il rap fuori dalle classifiche Usa? Succede, ora si va altrove”: così il re Mida dei produttori Charlie Charles

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Moreno Moser: 'Mi hanno danneggiato le convinzioni dure a morire che c'erano nel ciclismo' - L'ex corridore trentino ha parlato dei successi nei primi anni di carriera e del suo precoce addio al ciclismo ... it.blastingnews.com

Moreno Moser: “Ho creduto di poter diventare un campione. Poi ho sbagliato tutto” - Moreno Moser ha completamente cambiato vita dopo la sua carriera da professionista. msn.com

“Nell’ambiente c’erano convinzioni dure a morire. Tutto questo mi ha danneggiato, mi sono ammalato tantissime volte”: il rimpianto di Moser - In un’epoca in cui il ciclismo italiano fatica tremendamente, uno dei grandi rimpianti del decennio passato resta Moreno Moser. ilfattoquotidiano.it

Natale speciale per Moreno Moser, Fabio Bordonali e Ezio Moroni Oggi compiono gli anni #buonnatale #merrychristmas #ciclismo #campionidelciclismo #cycling #velo #cyclisme - facebook.com facebook

Moreno Moser reflects on his cycling journey, sharing the highs of his early career and the challenges that followed. Now a communication design graduate, he revisits missed opportunities and insights gained from his experiences. Discover his story here: x.com