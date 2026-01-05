Moratti | Scudetto? Sarà corsa a tre Conte è un fenomeno

Massimo Moratti commenta la stagione dell'Inter, sottolineando come lo scudetto sarà una sfida a tre tra le principali contendenti. Evidenzia inoltre le qualità di Antonio Conte, definendolo un allenatore di grande talento. Le sue parole offrono uno sguardo equilibrato sulle prospettive del campionato e sulle potenzialità della squadra nerazzurra.

"> Massimo Moratti torna a parlare di calcio e di Inter. L’ex presidente nerazzurro è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, offrendo una lettura chiara sulla lotta scudetto e sulle scelte recenti del club milanese. «Credo che sarà una corsa a tre fino alla fine – ha spiegato Moratti –. L’Inter ci ha fatto capire che Chivu ha trovato la quadra, il Napoli ha un allenatore che è un fenomeno e il Milan può contare sull’esperienza di Allegri». Per l’ex patron nerazzurro, dunque, il campionato resta apertissimo e destinato a decidersi solo all’ultimo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com

