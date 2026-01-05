Moratti non risparmia Inzaghi | Non mi è piaciuto | ha imitato Mourinho ma…

Massimo Moratti torna a commentare il calcio italiano, esprimendo la sua opinione sulle recenti dinamiche dell’Inter e sulla corsa allo scudetto. Intervenuto a Radio Goal, l’ex presidente analizza il momento attuale del campionato e il ruolo delle principali protagoniste, offrendo una riflessione sobria e articolata sulla situazione senza eccessi o enfasi.

Moratti. Massimo Moratti torna a far sentire la sua voce e lo fa senza giri di parole. Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal, l’ex presidente dell’ Inter ha analizzato il momento del campionato e il possibile esito della corsa scudetto, tracciando uno scenario che coinvolge tre grandi protagoniste. “ Credo che sarà una corsa a tre: l’Inter ci ha fatto capire che Chivu ha trovato la quadra, il Napoli ha un allenatore che è un fenomeno e il Milan ha l’esperienza di Allegri. Sarà una corsa fino alla fine “, ha spiegato Moratti, sottolineando l’equilibrio che caratterizza questa stagione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

