Moratti a Radio Kiss Kiss | Scudetto a tre Chivu scelta intelligente ma la mia Inter l’avrei affidata a quell’allenatore Inzaghi? Brutta imitazione di Mourinho

Massimo Moratti è intervenuto a Radio Kiss Kiss commentando la lotta per lo scudetto, le decisioni dell’Inter e le scelte estive. Ha parlato di una possibile competizione a tre, ha commentato l’opportunità di Chivu come scelta intelligente e ha espresso la sua preferenza per un altro allenatore rispetto a Inzaghi, che ha definito una “brutta imitazione di Mourinho”. Un intervento che offre spunti di riflessione sulla situazione attuale dei nerazzurri.

Inter News 24 Massimo Moratti, intervenuto a Radio Kiss Kiss nelle ultime ore, ha analizzato la corsa Scudetto, il momento dell'Inter e le scelte estive. Il presidente più iconico della storia nerazzurra, Massimo Moratti, ha parlato in modo diretto e senza filtri del campionato in corso, soffermandosi in particolare sull'Inter di Cristian Chivu, sulla concorrenza di Napoli e Milan e su alcune scelte tecniche che hanno segnato il recente passato del club. Nel corso dell'intervista non sono mancate riflessioni critiche sull'addio di Simone Inzaghi, considerazioni sul VAR e apprezzamenti per alcuni calciatori di spicco del panorama europeo.

Moratti, che bordata a Simone Inzaghi: "Ha imitato male Mourinho. L'Inter l'avrei affidata a Conte" - Mourinho, il fenomeno Conte, il Var e il parere su due protagonisti della Serie A come Modric e Nico Paz: di tutto questo ha parlato l' ex presidente dell' ... corrieredellosport.it

Inter, l'ex presidente Moratti affonda Simone Inzaghi: "Una pessima imitazione di Mourinho" - "Per la mia Inter avrei scelto un fenomeno come Conte. calciomercato.com

Moratti: "Per me Simone Inzaghi è andato via male, non mi è piaciuto cosa è successo, ha imitato Mourinho con una cattiva imitazione perché Mou aveva vinto il Triplete. Io la mia Inter l’avrei affidata a Conte ma la scelta di Chivu è stata intelligente e coraggios x.com

