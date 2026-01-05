Montevergine nulla da fare | almeno tre mesi per i lavori

Il Santuario di Montevergine rimane chiuso dal novembre scorso e i lavori di ristrutturazione richiederanno almeno tre mesi, prevedendo una riapertura entro aprile. La chiusura temporanea riguarda l’intera struttura, che sarà sottoposta a interventi di manutenzione e miglioramento. Durante questo periodo, i visitatori devono pianificare diversamente le proprie visite, considerando i tempi stimati per il completamento dei lavori.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ chiuso dallo scorso novembre e il Santuario di Montevergine lo resterà almeno fino al prossimo mese di aprile. Pronti a partire i lavori per il ripristino dei luoghi e della sicurezza a seguito dell’importante movimento franoso che ha interessato diversi tornati a pochi chilometri dall’Abbazia mariana. La Provincia di Avellino ha deliberato il via dell’intervento per circa 80mila euro. Le operazioni avranno una durata di almeno 120 giorni a partire dal 31 dicembre 2025. L’obiettivo di Palazzo Caracciolo è il completamento entro la Pasqua che cade il 5 aprile. Una corsa contro il tempo, che ha visto già un primo importante rinvio: la benedizione delle candele con il pellegrinaggio dei femminielli, prevista come da tradizione il 2 febbraio giorno della Candelora, è stata rinviata a data da destinarsi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

