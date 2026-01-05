A Montevarchi si conclude il calendario di eventi natalizi con la chiusura delle Befane in Vespa. La giornata dell’Epifania segna la fine di “Varchi di Natale”, il programma di iniziative che ha animato la città durante le festività. Un momento di conclusione che chiude un periodo ricco di attività e tradizioni, offrendo un’occasione per riflettere e salutare il nuovo anno.

Arezzo, 05 gennaio 2026 – Con la giornata dell’Epifania si avvia alla conclusione la lunga e articolata programmazione di “Varchi di Natale”, il cartellone di iniziative che ha accompagnato Montevarchi per tutto il periodo delle Festività. Dal 29 novembre, data simbolica dell’accensione dell’albero, il Natale montevarchino ha proposto un calendario ricco e variegato di appuntamenti, capaci di attrarre un pubblico numeroso e trasversale, con eventi spesso registrati al tutto esaurito. "Un successo - ha spiegato l'amministrazione comunale - che conferma la città come punto di riferimento per l’intrattenimento natalizio nel territorio del Valdarno”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montevarchi. Le Befane in Vespa chiudono le festività natalizie

