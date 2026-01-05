Montemesola giornata di blackout | stop a servizi e attività raffica di proteste online il sindaco scrive all’Enel

A Montemesola, oggi si sono verificati numerosi blackout che hanno interrotto l’erogazione di energia, causando disagi a cittadini, imprese e attività locali. La situazione ha generato numerose proteste online, e il sindaco ha scritto all’Enel per chiedere chiarimenti e interventi tempestivi. La giornata si configura come una criticità significativa per il paese, evidenziando la necessità di risposte rapide e concrete.

Tarantini Time Quotidiano Montemesola vive una giornata di forte criticità sul fronte elettrico. Da questa mattina nel paese si sono susseguite interruzioni dell'erogazione di energia, con distacchi ripetuti che hanno provocato disagi estesi a famiglie, imprese e attività commerciali. Il quadro che emerge è quello di un territorio rallentato, a tratti paralizzato: difficoltà a portare avanti lavorazioni, impossibilità di garantire i servizi alla clientela, problemi per chi lavora con macchinari e apparecchiature sensibili. Numerose le segnalazioni di presunti danni ad elettrodomestici e attrezzature, riconducibili ai continui sbalzi e ai riavvii improvvisi della corrente.

