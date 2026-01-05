Montemarano in onda il documentario Mascarà per valorizzare le radici locali
Il Comune di Montemarano trasmetterà in streaming il documentario “Mascarà” martedì 6 gennaio alle 17:30. Diretto da Salvatore Braca e ideato da Alessandro Bruno, il film approfondisce le radici culturali del territorio. Un’occasione per conoscere e valorizzare le tradizioni locali attraverso un’opera che riflette l’identità della comunità.
Martedì 6 gennaio alle ore 17:30 il Comune di Montemarano trasmetterà in streaming il documentario “Mascarà”, diretto da Salvatore Braca e nato da un’idea di Alessandro Bruno. Il film, già andato in onda nella trasmissione Geo & Geo su Rai 3, sarà disponibile sul sito ufficiale del Comune: www. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
