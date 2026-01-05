Montemarano in onda il documentario Mascarà per valorizzare le radici locali

Da avellinotoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Montemarano trasmetterà in streaming il documentario “Mascarà” martedì 6 gennaio alle 17:30. Diretto da Salvatore Braca e ideato da Alessandro Bruno, il film approfondisce le radici culturali del territorio. Un’occasione per conoscere e valorizzare le tradizioni locali attraverso un’opera che riflette l’identità della comunità.

Martedì 6 gennaio alle ore 17:30 il Comune di Montemarano trasmetterà in streaming il documentario “Mascarà”, diretto da Salvatore Braca e nato da un’idea di Alessandro Bruno. Il film, già andato in onda nella trasmissione Geo & Geo su Rai 3, sarà disponibile sul sito ufficiale del Comune: www. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

montemarano in onda il documentario mascar224 per valorizzare le radici locali

© Avellinotoday.it - Montemarano, in onda il documentario “Mascarà” per valorizzare le radici locali

Leggi anche: C’è chi disse no. La resistenza degli Internati militari italiani, il documentario sugli IMI in onda su Rai Storia

Leggi anche: Montemarano inaugura “Il Natale a Palazzo Castello”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.