Montefredane saluta il Natale con la musica di Sasà Di Palma
Montefredane conclude le celebrazioni natalizie con un evento musicale. Martedì 6 gennaio alle ore 19, la musica di Sasà Di Palma richiamerà la tradizione partenopea, offrendo un momento di condivisione e calore per tutta la comunità. Un’occasione per salutare le festività in modo semplice e autentico, valorizzando il patrimonio culturale locale.
Sarà la musica della grande tradizione partenopea a chiudere le festività natalizie a Montefredane. Martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, alle ore 19.30, la Sala Consiliare ospiterà il concerto del cantante napoletano Sasà Di Palma, interprete apprezzato del repertorio classico napoletano.Ad. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
