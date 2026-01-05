Montecatini tutti in strada per la pace In duecento al corteo Il messaggio del Papa

A Montecatini Terme si è svolto un corteo di circa duecento persone, promosso per richiamare l’attenzione sulla pace. L’evento, accompagnato dal messaggio di Papa Leone XIV, ha visto la partecipazione dei sindaci della Valdinievole e di cittadini, uniti in un gesto di solidarietà e speranza. La marcia ha rappresentato un momento di riflessione e di impegno per promuovere valori di tranquillità e dialogo nel territorio.

Montecatini Terme, 5 gennaio 2026 – Una pace disarmata e disarmante. Questo il messaggio di Papa Leone XIV che domenica pomeriggio monsignor Fausto Tardelli ha consegnato ai sindaci della Valdinievole, sulla gradinata del municipio di viale Verdi, durante la marcia della pace. Il corteo organizzato per la Giornata Mondiale della pace si è snodato da via Puglie ed è arrivato nel cuore pulsante della città termale. Marcia per la pace a Montecatini: i manifestanti in Viale Verdi Almeno 200 persone con palloncini bianchi hanno preso parte alla sfilata chiesta dal pontefice, che ha sollecitato tutte le diocesi a unirsi per gridare con fermezza questo messaggio di pace. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montecatini, tutti in strada per la pace. In duecento al corteo. Il messaggio del Papa Leggi anche: Il messaggio di pace del Papa: "Il riarmo è irrazionale" Leggi anche: Norcia, la basilica riapre al culto. Il rito della dedicazione, il messaggio di Papa Leone XIV e l'omelia su Europa, San Benedetto e pace Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Torna la marcia della pace. Messaggio del Papa ai sindaci; Sit-in di Remigrazione e la marcia della pace. Giornata mondiale pace: Montecatini Terme, domenica Marcia durante la quale il vescovo Tardelli consegnerà ai sindaci il Messaggio di Papa Leone - In occasione della 59ª Giornata mondiale della pace, domenica 4 gennaio il vescovo di Pescia e di Pistoia, mons. agensir.it

Montecatini Terme, il vescovo di Pescia Tardelli alla Marcia della Pace - Montecatini Terme si prepara ad accogliere la tradizionale Marcia della Pace. toscanaoggi.it

Torna la marcia della pace. Messaggio del Papa ai sindaci - La consegna ai primi cittadini della Valdinievole da parte del vescovo Tardelli che sarà in testa al corteo simbolo. msn.com

