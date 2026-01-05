Montaperto il premio Radici di Sicilia debutta nel segno di Giovanni Moscato

La prima edizione del premio regionale “Radici di Sicilia” si è svolta a Montaperto, inserita nel contesto del presepe vivente locale. L’evento ha onorato la figura di Giovanni Moscato, riconoscendone il contributo alla cultura e alle tradizioni siciliane. Questa iniziativa mira a valorizzare le radici e i talenti della regione, promuovendo un legame autentico con il patrimonio locale.

La prima edizione del premio regionale "Radici di Sicilia", ospitata nel contesto del presepe vivente di Montaperto, ha celebrato Giovanni Moscato. L'iniziativa è stata promossa dall'associazione Socrate, dal Comune di Agrigento e dal Libero consorzio comunale di Agrigento con l'obiettivo di.

