Montalbano Elicona | per l' Epifania visita al Presepe vivente e al castello

Il borgo di Montalbano Elicona invita a visitare il suo presepe vivente e il castello in occasione dell’Epifania, martedì 6 gennaio. Un’occasione per scoprire le tradizioni locali e immergersi nell’atmosfera autentica del periodo natalizio. Il presepe, riconosciuto come uno dei più belli di Sicilia, rappresenta un appuntamento tradizionale e apprezzato dai visitatori.

