Montalbano Elicona | per l' Epifania visita al Presepe vivente e al castello
Il borgo di Montalbano Elicona invita a visitare il suo presepe vivente e il castello in occasione dell’Epifania, martedì 6 gennaio. Un’occasione per scoprire le tradizioni locali e immergersi nell’atmosfera autentica del periodo natalizio. Il presepe, riconosciuto come uno dei più belli di Sicilia, rappresenta un appuntamento tradizionale e apprezzato dai visitatori.
Ultimo appuntamento, martedì 6 gennaio, per il presepe “più bello di Sicilia”, che continua a riscuotere ampi successi. Il borgo di Montalbano Elicona è diventato meta, nelle giornate del 26 e 30 dicembre, di migliaia di visitatori che, con la loro presenza, hanno mostrato di apprezzare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
