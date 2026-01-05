Montagna base jumper austriaco muore dopo lancio in Trentino

Un base jumper austriaco è deceduto questa mattina dopo un lancio dal Monte Brento, in Valle del Sarca, Trentino. L’incidente si è verificato durante un’attività di volo libero, senza altri coinvolgimenti. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell’incidente. La notizia si inserisce in un contesto di attenzione alle pratiche di sport estremo e alla sicurezza negli ambienti montani.

Un base jumper residente a Vienna ha perso la vita nella mattinata di oggi dopo essersi lanciato dal Monte Brento, in Valle del Sarca. Il jumper si trovava in compagnia di un amico, che ne stava filmando il volo dall'exit Spartacus, quando ha probabilmente perso il controllo della propria traiettoria, precipitando lungo un pendio scosceso della parete sottostante. La centrale unica di emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero mentre quattro operatori della stazione Riva del Garda del Soccorso alpino e speleologico Trentino si sono messi a disposizione in località Gaggiolo di Dro. L'elicottero ha effettuato un primo sorvolo, individuando subito il target.

