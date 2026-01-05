Mons Ferretti incontra il Papa il saluto di Leone XIV ai foggiani | Apritevi alla vita buona del Vangelo

Questa mattina, il nostro arcivescovo mons. Giorgio Ferretti ha incontrato in udienza privata Papa Leone XIV. Durante l'incontro, sono state condivise le sfide della terra di Capitanata e la volontà di riscatto della comunità locale. Il Papa ha rivolto un saluto ai foggiani, invitandoli ad aprirsi alla vita buona del Vangelo e a coltivare speranza e rinnovamento nel loro cammino.

Questa mattina Sua Santità Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza privata il nostro arcivescovo mons. Giorgio Ferretti che gli ha narrato delle problematiche della terra di Capitanata ma anche della grande voglia di riscatto della nostra gente.

