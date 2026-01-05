Monica uccisa dal padre 90enne | Colpita con un martello da anni si prendeva cura dei genitori malati

Una tragedia familiare si è verificata a Castelnuovo Rangone, nel Modenese, dove Monica Canepari, 63 anni, è stata uccisa a martellate dal padre Eros, 89 anni. La donna, che da anni si prendeva cura dei genitori malati, è stata trovata vittima di un gesto violento da parte del padre anziano. Le autorità stanno indagando sulle cause di questo grave episodio.

Tragedia familiare a Castelnuovo Rangone, nel Modenese. La 63enne Monica Canepari è stata uccisa a martellate dal padre Eros, 89 anni. L'uomo era da tempo in cura presso un centro di salute mentale del circondario. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Monica uccisa a martellate dal padre 90enne nel cortile di casa, choc a Modena Leggi anche: Uccisa da tre pit bull mentre si prendeva cura di loro: così è morta Madison, aveva 23 anni Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Omicidio nel Modenese: padre uccide la figlia in casa con un martello. Diretta; Omicidio a Castelnuovo, donna uccisa dal padre 90enne. VIDEO; Padre di 90 anni uccide la figlia 63enne a martellate; Monica uccisa a martellate dal padre 90enne nel cortile di casa, choc a Modena. Monica uccisa a martellate dal padre 90enne nel cortile di casa, choc a Modena - Tutti e due i genitori della vittima, la 63enne Monica Canepari, soffrono di demenza. msn.com

Omicidio in famiglia nel Modenese. Padre 90enne uccide la figlia - Il genitore anziano forse era seguito per patologie ... rainews.it

Tragedia in provincia di Modena, 90enne uccide la figlia - Tragedia oggi in provincia di Modena, dove una donna di 60 anni è stata uccisa dal padre 90enne in un appartamento di Castelnuovo Rangone. adnkronos.com

A Castelnuovo Rangone, nel Modenese, si è consumata una tragica vicenda familiare nel pomeriggio di ieri. Eros Canepari, 90 anni, affetto da demenza senile, ha ucciso la figlia Monica - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.