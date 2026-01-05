Monica uccisa a martellate dal padre 90enne nel cortile di casa choc a Modena

A Modena, una donna è stata uccisa con colpi di martello dal padre di 90 anni nel cortile di casa. L’incidente, avvenuto durante una lite, ha sconvolto la comunità locale. Al momento, le cause del confronto sono ancora in fase di accertamento. La polizia sta svolgendo le indagini per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

Modena, 4 gennaio 2026 – La lite sarebbe iniziata in casa. Impossibile ora come ora stabilire da cosa sia scaturita. Quel che è certo è che lui, suo padre, l’ha rincorsa fino al cortiletto esterno dell’abitazione situata a piano terra per poi colpirla a morte con un martello. Ancora un dramma della solitudine – quella che si trovano a vivere troppo spesso i familiari caregiver – oggi pomeriggio a Castelnuovo Rangone. Un anziano di 90 anni, Eros Canepari, ha ucciso la figlia 63enne Monica colpendola a quanto pare con un martello per poi rientrare in casa sotto choc. Omicidio a Castelnuovo Rangone (Modena): video. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Monica uccisa a martellate dal padre 90enne nel cortile di casa, choc a Modena Leggi anche: Furto nel cortile di casa a Furto nel cortile di casa a Fontevivo: tre uomini denunciati dai Carabinieri Leggi anche: Anziana uccisa a martellate in casa a Ostia: arrestato il nipote 30enne Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Eros Canepari uccide la figlia Monica a martellate: «In casa c'era anche la moglie». L'allarme della vicina dopo le urla della vittima - Domenica 4 gennaio 2026, Eros Canepari, 89 anni, ha ucciso la figlia Monica, 63enne, colpendola ripetutamente con un corpo contundente ... leggo.it

