Molestie al Teatro Due | Paola Donati si è autosospesa dall' incarico di direttrice

Dopo le accuse di molestie emerse al Teatro Due e la recente sentenza del Tribunale del Lavoro, Paola Donati ha deciso di autosospendersi dall’incarico di direttrice della Fondazione teatrale. La vicenda ha suscitato attenzione e riflessione sulla tutela dei diritti e sulla corretta gestione delle istituzioni culturali. La situazione è in fase di approfondimento e monitoraggio, nel rispetto delle procedure e delle persone coinvolte.

Violenza sessuale e molestie sul lavoro, sentenza storica a Parma: regista e teatro condannati a pagare 100mila euro - Lo scorso novembre il Tribunale del Lavoro di Parma ha emesso una sentenza storica condannando un noto ... ilfattoquotidiano.it

Ex allievi: "Inaccettabile silenzio sugli abusi al Teatro Due" - Dieci tra ex allieve ed allievi di un corso al Teatro Due di Parma chiedono di non spegnere i riflettori sulla vicenda di presunti abusi e molestie alle attrici, da parte di un regista e docente. gazzettadiparma.it

Non pensiate che mi conformi al silenzio assordante che sta avvolgendo la vicenda delle molestie/violenze sessuali subite dalle allieve del corso di alta formazione presso del Teatro Due e finanziato dalla regione. Quindi tanto per ricordare i fatti: -nel 2019 du - facebook.com facebook

