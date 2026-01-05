Molestie al Teatro Due | Paola Donati si è autosospesa dall' incarico di direttrice
Dopo le accuse di molestie emerse al Teatro Due e la recente sentenza del Tribunale del Lavoro, Paola Donati ha deciso di autosospendersi dall’incarico di direttrice della Fondazione teatrale. La vicenda ha suscitato attenzione e riflessione sulla tutela dei diritti e sulla corretta gestione delle istituzioni culturali. La situazione è in fase di approfondimento e monitoraggio, nel rispetto delle procedure e delle persone coinvolte.
