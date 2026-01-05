Mogol | Ornella Vanoni? La prima a cantare in modo credibile Poi rimprovera Caterina Balivo | cosa è successo

Da leggo.it 5 gen 2026

Mogol, celebre autore e compositore, ritorna nel salottino di Caterina Balivo a La volta buona, dove con semplicità condivide aneddoti sui suoi brani più noti. Durante l’intervista, commenta con sincerità il talento di Ornella Vanoni, definendola la prima a cantare in modo credibile, e affronta anche alcune riflessioni su Caterina Balivo. Un dialogo che offre uno sguardo autentico sulla sua carriera e sulla musica italiana.

Mogol ritorna nel salottino di Caterina Balivo a La volta buona. Il celebre cantautore racconta alcuni aneddoti dietro i brani più celebri che portano la sua firma e il suo tratto. 🔗 Leggi su Leggo.it

