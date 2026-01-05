Mo | media ' ministro Esteri Siria partecipa a nuovo round colloqui con Israele'

Il ministro degli Esteri siriano, Asaad al-Shaibani, ha partecipato a un nuovo ciclo di colloqui con Israele, rafforzando il dialogo tra le due parti. La delegazione siriana ha preso parte a incontri mirati a discutere questioni di interesse comune, in un contesto di negoziati che proseguono con l’obiettivo di trovare soluzioni diplomatiche. Questi incontri rappresentano un passo importante nel processo di confronto tra Siria e Israele.

Damasco, 5 gen. (AdnkronosAfp) - Una delegazione siriana, di cui fa parte il ministro degli Esteri Asaad al-Shaibani, ha preso parte a un nuovo round di negoziati con Israele. Lo ha riferito, citando fonti governative, l'agenzia di stampa statale siriana Sana, aggiungendo che i colloqui, i primi da mesi, sono stati coordinati e mediati da Washington. Le discussioni, secondo la Sana, si sono incentrate sul raggiungimento di "un accordo di sicurezza equilibrato" che garantisca il ritiro delle forze israeliane nelle loro posizioni prima del rovesciamento del leader Bashar al-Assad, nel dicembre 2024. 🔗 Leggi su Iltempo.it

