Mo | Israele ' divieto di accesso dei media a Gaza deve rimanere in vigore'

Il governo israeliano ha dichiarato che il divieto di accesso dei media internazionali a Gaza deve rimanere in vigore, ritenendo questa misura necessaria per motivi di sicurezza. La decisione implica che giornalisti e operatori dell'informazione non possano entrare nella Striscia, influenzando la copertura delle notizie e l'accesso alle informazioni sulla situazione locale.

Tel Aviv, 5 gen. (AdnkronosAfp) - Il divieto di accesso dei media internazionali a Gaza dovrebbe rimanere in vigore per motivi di sicurezza. Lo ha dichiarato il governo israeliano davanti alla Corte Suprema, spiegando che "anche in questo momento, l'ingresso dei giornalisti nella Striscia di Gaza senza scorta non dovrebbe essere consentito per ragioni di sicurezza, in base al parere della difesa, che sostiene che un rischio per la sicurezza associato a tale ingresso persiste". Le autorità israeliane hanno affermato che il cessate il fuoco a Gaza, entrato in vigore il 10 ottobre, continua a essere oggetto di continue minacce. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Israele, 'divieto di accesso dei media a Gaza deve rimanere in vigore' Leggi anche: Israele proroga ancora il divieto d’accesso dei giornalisti internazionali a Gaza Leggi anche: Mo: media, 'distrutti solo metà dei tunnel Hamas in area controllata da Israele a Gaza' La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Netanyahu a Capodanno da Trump. Israele: stop a Gaza per 37 ong; Mo: Israele impedisce accesso a Gaza a 37 organizzazioni internazionali; Mo | Israele impedisce accesso a Gaza a 37 organizzazioni internazionali; LE NOTIZIE DEL GIORNO DEL 1 GENNAIO - La tragedia di Capodanno, oltre 47 morti nell’incendio della discoteca in Svizzera. Nordcorea: Kim elogia soldati che combattono a fianco della Russia TUTTE LE NOTIZIE dal mondo. Mo: Israele impedisce accesso a Gaza a 37 organizzazioni internazionali - Israele ha approvato il divieto di accesso alla Striscia di Gaza per 37 organizzazioni internazionali che non avrebbero fornito gli elenchi dei propri dipendenti, come r ... lanuovasardegna.it

Israele conferma divieto d’accesso a Gaza per 37 Ong. Manifestazioni in Iran: sei morti negli scontri - Israele ha confermato il divieto di ingresso nella Striscia di Gaza per 37 importanti organizzazioni internazionali, accusandole di non aver fornito gli elenchi dei propri dipendenti, in base alle nuo ... ilsole24ore.com

Israele conferma il divieto d'accesso a Gaza per 37 ong - Israele ha confermato il divieto di ingresso nella Striscia di Gaza per 37 importanti organizzazioni ... notizie.tiscali.it

Guterres: Israele revochi il divieto di accesso delle ong a Gaza @oss_romano x.com

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, chiede a Israele di porre fine al divieto imposto alle agenzie umanitarie che fornivano aiuti a Gaza, affermando di essere “profondamente preoccupato” per questo sviluppo. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.