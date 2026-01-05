Mister Grosso torna sulla panchina della Juventus, raggiungendo un importante traguardo con 400 presenze. Questo risultato testimonia la sua esperienza e il suo contributo nel mondo del calcio italiano. La partita contro il Sassuolo al Mapei Stadium rappresenta un’occasione significativa, non solo per la sfida sportiva, ma anche per celebrare un percorso professionale caratterizzato da impegno e continuità.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Che sia gara speciale per tutta la Sassuolo neroverde, quella che domani sera ospita, nella ghiacciaia del Mapei Stadium, la Juventus, nessun dubbio. Che possa esserla, speciale, anche per Fabio Grosso nemmeno, e mica solo perché con la Juve il tecnico neroverde – che a Torino abita tuttora con la famiglia – ha giocato e allenato, ma anche e soprattutto perché contro i bianconeri taglia il traguardo delle 400 presenze da allenatore, riallacciando se stesso ai suoi inizi, proprio con la panchina bianconera. Quella della Primavera, ma avremo modo di riparlarne: intanto stiamo al dato e al numero che domani diventa davvero ‘tondo’, scritto da 209 partite allenate tra campionato di serie B e Coppa Italia con Bari, Verona, Frosinone e Sassuolo, 32 all’estero tra Svizzera (Sion, stagione 202021) e Francia (con l’Olympique Lione), 23 tra Coppa Italia e massima serie con Brescia e Sassuolo cui vanno aggiunte anche le 135 in tutte le competizioni con la Primavera della Juventus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mister Grosso dalla Juve... alla Juve. Il traguardo delle 400 panchine

Leggi anche: Conte, destino scritto: dal ricordo di Torino al traguardo delle 250 panchine

Leggi anche: IL TRAGUARDO DEL GRUPPO. Ultras da trent’anni. In 400 alla grande festa

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Pisa - Juventus in Diretta Streaming | IT; Lecce, problemi per Banda: cambio costretto contro la Juve; Sassuolo-Juventus: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 18ª giornata.

Mister Grosso dalla Juve... alla Juve. Il traguardo delle 400 panchine - di Stefano FoglianiSASSUOLOChe sia gara speciale per tutta la Sassuolo neroverde, quella che domani sera ospita, nella ghiacciaia del Mapei Stadium, la Juventus, nessun dubbio. sport.quotidiano.net