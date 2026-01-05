Un calciatore tedesco ha deciso di rinunciare a un milione di euro per dedicare più tempo al padre malato. In un mondo spesso dominato dal denaro, questa scelta dimostra l’importanza dei valori familiari e della solidarietà. La sua decisione sottolinea come, talvolta, il cuore prevalga sulle questioni economiche, ricordandoci che i legami affettivi rimangono al di sopra di ogni interesse materiale.

Nel calcio dei milionari c’è anche chi non pensa solo ai soldi. E rinuncia a un milione pur di stare vicino al padre malato. Succede in Germania, ed è una storia molto commovente, riportata dalla Gazzetta dello sport. La vicenda e il dramma. Kevin Kampl a gennaio lascerà il Lipsia rescindendo il proprio contratto. Una serie di eventi tragici che ne hanno caratterizzato l’esistenza lo spingono a tornare a casa sua a Solingen (nella Vestfalia). Per dare la priorità alla famiglia. A ottobre è improvvisamente venuto a mancare suo fratello Seki. Leggi anche Follia in pieno centro a Napoli, accoltellato un giovane calciatore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Mio padre è malato, devo fermarmi”, un calciatore tedesco rinuncia a un milione di euro

