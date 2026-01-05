Mio padre è malato devo fermarmi un calciatore tedesco rinuncia a un milione di euro

Un calciatore tedesco ha deciso di rinunciare a un milione di euro per dedicare più tempo al padre malato. In un mondo spesso dominato dal denaro, questa scelta dimostra l’importanza dei valori familiari e della solidarietà. La sua decisione sottolinea come, talvolta, il cuore prevalga sulle questioni economiche, ricordandoci che i legami affettivi rimangono al di sopra di ogni interesse materiale.

Kevin Kampl a gennaio lascerà il Lipsia rescindendo il proprio contratto. Una serie di eventi tragici che ne hanno caratterizzato l'esistenza lo spingono a tornare a casa sua a Solingen (nella Vestfalia). Per dare la priorità alla famiglia. A ottobre è improvvisamente venuto a mancare suo fratello Seki.

