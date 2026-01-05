Mio nipote Achille Barosi uscito da Le Constel senza un graffio è tornato dentro per aiutare un' amica È morto per salvarla

Achille Barosi, uscito da Le Constel senza danni, è tornato dentro per aiutare un’amica e ha perso la vita nel tentativo di salvarla. Non si trattava di un gesto impulsivo: era un giovane consapevole, pronto a mettere gli altri prima di sé. La sua storia è un esempio di coraggio e altruismo, e ricorda l’importanza di valorizzare il valore degli atti di solidarietà.

«È rientrato nel bar per salvare un’amica. Lui non c’è più, lei si è salvata». Parla lo zio di Achille Barosi morto nella strage di Crans-Montana - Il primo è morto nel tentativo di salvare un'amica, il secondo è riuscito a sfuggire alle fiamme e dare l'allarme ... open.online

Crans-Montana, disperso Achille Barosi: l’ultimo avvistamento mentre rientrava nel locale per prendere giacca e cellulare - Secondo quanto riferito dal cugino Edoardo Sparacino, Achille è stato visto l’ultima volta alle 1:30 del primo gennaio mentre rientrava nel locale per recuperare la giacca e il cellulare. giornaledipuglia.com

“Mio nipote Achille rientrato nel bar di Crans per salvare un’amica, è morto per generosità” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Giovanni. Achille. Emanuele. Chiara. Sofia. Riccardo. Nomi che potrebbero essere i nostri figli, nipoti, amici. Quindici, sedici, diciassette anni. L’età dei sogni, delle amicizie, di un futuro che dovrebbe essere luminoso. “Le vittime italiane sono sei, tutte accert - facebook.com facebook

