Mio nipote Achille Barosi uscito da Le Constel senza un graffio è tornato dentro per aiutare un' amica È morto per salvarla

5 gen 2026

Achille Barosi, uscito da Le Constel senza danni, è tornato dentro per aiutare un’amica e ha perso la vita nel tentativo di salvarla. Non si trattava di un gesto impulsivo: era un giovane consapevole, pronto a mettere gli altri prima di sé. La sua storia è un esempio di coraggio e altruismo, e ricorda l’importanza di valorizzare il valore degli atti di solidarietà.

«Non era uno sprovveduto, non sarebbe mai tornato indietro per riprendersi un cellulare. Era uscito senza un graffio, ma è tornato indietro per salvare un'amica. Lei si è. 🔗 Leggi su Leggo.it

