Minore muore dopo 8 mesi di ricoveri a causa di un' infezione | Asp medico e assicurazione devono risarcire 560 mila euro

Un minore ha perso la vita dopo otto mesi di ricovero, a seguito di un’infezione contratta durante le cure. La vicenda riguarda l’Asp, il medico e l’assicurazione, che sono stati condannati a risarcire 560 mila euro. L’incidente, avvenuto in seguito a un trauma cranio-facciale e toracico, si è verificato dopo un intervento presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

A causa di un incidente stradale - con trauma cranio-facciale e toracico - è finito al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. La prognosi per una completa guarigione fu di 5 giorni. Era il 9 giugno del 2017. Da quel momento in poi è stato l'inferno: ricoveri su ricoveri. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Minore muore dopo 8 mesi di ricoveri a causa di un'infezione: Asp, medico e assicurazione devono risarcire 560 mila euro Leggi anche: Prestazioni aggiuntive Covid, Asp condannata a risarcire medico con 80 mila euro Leggi anche: Vittoria (Ragusa), 78enne muore dopo essere stato visitato da un infermiere: l'Asp dovrà risarcire la famiglia con un milione di euro Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Precipita dal secondo piano di un'abitazione: bimbo ricoverato al Meyer. In edicola con #Prealpina #Cittiglio | Tragedia dopo il parto, muore donna di 32 anni #PrimoPiano | «Un minore su tre ha giocato d'azzardo. E si rovina la vita» #Economia | Nella vetrina mondiale brilla il made in Varese #Salute | Carenza di ferro, il pesce - facebook.com facebook Stanotte a Gaza si muore di freddo. Una madre e suo figlio sono morti a Gaza City nell’incendio di una tenda, acceso da una candela usata per scaldarsi durante un blackout. A Nuseirat una neonata è morta per ipotermia. La tregua promette quiete, produce c x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.