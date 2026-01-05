Minaccia un tabaccaio poi tenta di sfilare la pistola a un carabiniere | arrestato marocchino

Un cittadino marocchino è stato arrestato dopo aver minacciato un tabaccaio e tentato di sfilare la pistola a un carabiniere. Alla presenza delle forze dell’ordine, ha inoltre trattenuto un militare per il bavero della giacca, prima di avvicinarsi a un altro collega. L’intervento si è concluso con l’arresto dell’uomo, che ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

All’arrivo dei carabinieri, l’uomo ha trattenuto un militare per il bavero della giacca. Subito dopo, si è avvicinato a un collega. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

minaccia tabaccaio tenta sfilareEsagitato minaccia un tabaccaio e prova a sfilare la pistola dalla fondina di un carabiniere: arrestato a Pinerolo - Lui nega tutto, ma avrebbe detto al titolare della tabaccheria: "Ti porto in Marocco e ti faccio picchiare dai miei amici" ... torinotoday.it

