Minacce armato di forbici Arrestato dai carabinieri

Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo averli minacciati con delle forbici e aver spintonato un militare, facendolo cadere dalle scale. L’intervento dei carabinieri è avvenuto presso la sua abitazione, dove l’uomo si trovava in uno stato di agitazione. L’arresto si è reso necessario per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme, in un episodio che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Con le forbici in mano, minaccia i carabinieri arrivati a casa sua per soccorrerlo e spintona uno dei militari, facendolo cadere dalle scale: così è finito in manette un 36enne. Si tratta di un uomo già noto alle forze dell’ordine, ora accusato di violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. L’intervento dei carabinieri è scattato l’altro ieri pomeriggio a Porto Recanati, in seguito a una segnalazione arrivata alla centrale operativa. Nella segnalazione, si faceva riferimento a un possibile stato di grave disagio dell’uomo, che aveva destato preoccupazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Minacce armato di forbici. Arrestato dai carabinieri Leggi anche: Brescia, piantagione di marijuana e animali protetti uccisi: arrestato dai Carabinieri un uomo armato Leggi anche: Minacce, stalking e aggressioni all’ex compagna: 23enne arrestato dai Carabinieri Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Minacce armato di forbici. Arrestato dai carabinieri. Minaccia i carabinieri con le forbici e fa cadere un militare dalle scale. Paura in un condominio di Porto Recanati - PORTO RECANATI I carabinieri della stazione di Porto Recanati hanno arrestato un 36enne di origini ucraine ritenuto responsabile dei reati di violenza, resistenza, minaccia a pubblico ufficiale ... corriereadriatico.it

Minaccia con le forbici e aggredisce i carabinieri intervenuti per soccorrerlo - Arrivati presso un'abitazione per soccorrere un 36enne per un possibile stato di disagio personale e timori per la sua incolumità personale, questi ha invece aggredito sul pianerottolo i carabinieri b ... ansa.it

Aggredisce i carabinieri con un paio di forbici: arrestato 36enne - L’uomo li ha minacciati con forbici e spinto uno di loro lungo le scale ... lanuovariviera.it

Armato di martello terrorizzava i vicini nel suo palazzo a Roma Nord. La polizia ha arrestato un 43enne accusato di atti persecutori e minacce ripetute. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.