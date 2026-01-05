MillionDay vincita di un milione di euro a Seriate

Nella provincia di Bergamo, un giocatore di Seriate ha vinto un milione di euro con una giocata multipla di MillionDay. La vittoria è avvenuta in attesa dell’estrazione della Lotteria Italia, prevista per l’Epifania. Questo risultato evidenzia come anche i giochi di sorte possano riservare sorprese importanti, mantenendo un’atmosfera di attesa e speranza.

Vincite da 1.000.000 di euro al MillionDay nel periodo festivo di dicembre - Due nelle isole, una al centro e una al nord: numeri vincenti, modalità di gioco e riscossione. agimeg.it

Le due prime vincite milionarie del 2026 - Le prime vincite da 1 milione di euro nel 2026 al MillionDay sono state realizzate con metodi diversi: giocata plurima e singola, entrambe il 3 gennaio. agimeg.it

MillionDay: dicembre da record, quattro vincite da 1 milione di euro nel periodo festivo. “Vincono” le isole #MillionDay #vincita - facebook.com facebook

Nell’attesa della classica estrazione della Lotteria Italia che avverrà nella serata dell’Epifania, la fortuna ha baciato la provincia di Bergamo con il gioco MillionDay, vinto un milione di euro con una giocata multipla a Seriate. x.com

