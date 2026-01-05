MillionDay vincita di un milione di euro a Seriate
Nella provincia di Bergamo, un giocatore di Seriate ha vinto un milione di euro con una giocata multipla di MillionDay. La vittoria è avvenuta in attesa dell’estrazione della Lotteria Italia, prevista per l’Epifania. Questo risultato evidenzia come anche i giochi di sorte possano riservare sorprese importanti, mantenendo un’atmosfera di attesa e speranza.
