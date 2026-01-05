Milioni di venezuelani nel mondo in piazza al grido di Libertad La gioia degli esuli tra le lacrime video

Milioni di venezuelani all'estero si sono riuniti in piazza, esprimendo con entusiasmo il loro desiderio di libertà. La manifestazione rappresenta un momento di speranza e di solidarietà tra gli esuli, che celebrano la cattura del presidente Maduro e auspicano un nuovo inizio per il Venezuela. Un evento che testimonia il forte legame tra la diaspora e la situazione politica nel paese.

Gli esuli venezuelani nel mondo scendono in piazza festanti per la cattura del presidente-dittatore Nicolàs Maduro e la fine di un incubo durato quasi trenta anni. Sul web si rincorrono immagini e video della massicce manifestazioni di gioia che a tutte le latitudini applaudono l'intervento Usa. E la fine del regime. "Oggi milioni di venezuelani si svegliano e applaudono alla notizia che Nicolás Maduro è stato catturato grazie all'azione del presidente Donald Trump". È uno dei messaggi che circola sui social. Gioia ma anche l'auspicio che il popolo venezuelano, messo in ginocchio dalla fame e dalla repressione, possa davvero ritornare libero.

I venezuelani nel mondo che festeggiano la caduta di Maduro - La caduta del presidente Maduro, catturato con una operazione militare degli Usa, è stata salutata con celebrazioni di piazza da molti venezuelani espatriati. msn.com

La crisi umanitaria in Venezuela ha numeri incredibili: oltre 7,7 milioni di venezuelani sono fuggiti all’estero (UNHCR/IOM-R4V); più di 7 milioni di persone ancora nel Paese necessitano di assistenza umanitaria (OCHA); inflazione annuale ancora a tre cifre c - facebook.com facebook

Mentre milioni di venezuelani festeggiano in piazza la liberazione dal regime sanguinario di #Maduro, il direttore de l’Unità #Sansonetti paragona gli #USA alle #BrigateRosse e Maduro ad Aldo Moro. Questa è la #sinistra. #Cerno interviene con una super ris x.com

