Milano quindicenne difende un amico da una rapina al Bicocca Village e viene accoltellato | sfregiato al viso

A Milano, un ragazzo quindicenne ha tentato di difendere un amico durante una rapina al Bicocca Village, venendo ferito con un coltello e riportando uno sfregio al viso. Secondo quanto riferito, l’aggressore sarebbe stato un giovane nordafricano che cercava di impossessarsi di un giubbotto. L’episodio evidenzia la gravità della situazione di sicurezza nei luoghi pubblici della città.

Milano, quindicenne difende un amico da una rapina al Bicocca Village e viene accoltellato: sfregiato al viso - Un quindicenne è ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano per essere stato accoltellato al volto e al torace mentre interveniva per difendere un amico coetaneo, aggredito da un giovane rapinatore, a ... milano.corriere.it

Difende un amico da una rapina, quindicenne accoltellato al torace a Milano - Un quindicenne è ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano per un colpo di coltello al torace ricevuto mentre interveniva per difendere un amico, aggredito da un giovane rapinatore, a loro dire ... msn.com

Milano, convalidati gli arresti per la rapina a un quindicenne in corso Buenos Aires. Tre minorenni in carcere. Una ragazza sarà trasferita in un istituto con sezione femminile. Articolo nei commenti - facebook.com facebook

#Quindicenne aggredito e #rapinato a #Milano, la madre: "Nessuno è intervenuto. Mio figlio poteva morire" x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.