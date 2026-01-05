Milano quindicenne difende un amico da una rapina al Bicocca Village e viene accoltellato | sfregiato al viso

A Milano, un ragazzo quindicenne ha tentato di difendere un amico durante una rapina al Bicocca Village, venendo ferito con un coltello e riportando uno sfregio al viso. Secondo quanto riferito, l’aggressore sarebbe stato un giovane nordafricano che cercava di impossessarsi di un giubbotto. L’episodio evidenzia la gravità della situazione di sicurezza nei luoghi pubblici della città.

Secondo il racconto dei due ragazzi, ad aggredirli è stato un giovane nordafricano che voleva impossessarsi di un giubbotto. Il ferito è ricoverato al Niguarda, non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

