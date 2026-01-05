A Milano, due ragazzi di 15 anni sono stati coinvolti in un episodio di violenza dopo aver tentato di difendere un amico durante una rapina nel quartiere Bicocca. Uno dei giovani è stato ferito con un coltello dall’aggressore, che li aveva minacciati per ottenere il giubbotto. L’episodio evidenzia i rischi legati alla criminalità nei quartieri cittadini e la necessità di maggiore attenzione alla sicurezza.

Ha cercato di difendere un amico ed e' stato accoltellato. Due giovani di 15 anni sono stati avvicinati da un uomo che ha estratto un coltello e minacciato uno dei due, intimandogli di dargli il giubbotto. L'episodio e' andato in scena al Bicocca Village di Milano, intorno alle 17. Lo si legge sui media locali. A quel punto e' intervenuto in sua difesa l'amico, al quale sono stato inferte alcune coltellate al torace. La vittima e' stata portata in codice rosso all'ospedale di Niguarda. E' grave ma non in pericolo di vita. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia Porta Monforte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano: quindicenne accoltellato dopo aver difeso amico da una rapina al Bicocca

