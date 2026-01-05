milano quindicenne accoltellato dopo aver difeso amico da tentativo rapina

Un ragazzo di 15 anni è stato ferito a Milano durante un tentativo di rapina ai danni di un amico. Intervenuto per difenderlo, è stato accoltellato e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda. L’episodio evidenzia i rischi legati alla crescente diffusione della criminalità tra i giovani. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.

Un quindicenne è stato accoltellato a Milano mentre cercava di opporsi al tentativo di rapina ai danni di un amico, ed è stato ricoverato in codice rosso al Niguarda. L’episodio è avvenuto intorno alle 17 in viale Sarca, nei pressi del centro commerciale Bicocca Village, quando un soggetto, verosimilmente di origini nordafricane, armato di coltello, si è avvicinato ai due quindicenni italiani intimando a uno di loro di dargli il giubbotto. L’altro è intervenuto ed è stato raggiunto da fendenti al torace. Trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita. L’aggressore si è dato alla fuga. I carabinieri della compagnia Porta Monforte stanno raccogliendo le testimonianze e acquisendo le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per rintracciarlo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

