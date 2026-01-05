Milano Hockey Finals 2025 | IHL Serie A e Coppa Italia 2025 2026 in diretta su Sky Sport

Le Milano Hockey Finals 2025 si terranno dall’9 all’11 gennaio presso la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena. L’evento, organizzato da FISG e Fondazione Milano Cortina 2026, vedrà le semifinali della IHL Serie A e della Coppa Italia 2025/2026, trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Un’occasione importante per l’hockey italiano di mettere in mostra il proprio talento e coinvolgere gli appassionati.

Dal 9 all'11 gennaio 2026 l'hockey italiano è pronto a vivere un momento unico con le Milano Hockey Finals, l'evento organizzato da FISG e Fondazione Milano Cortina 2026 che porterà sul ghiaccio della nuova Milano Santagiulia Ice Hockey Arena le Final Four della IHL Serie A e della Coppa Italia: in diretta su Sky Sport (e in streaming su NOW), saranno trasmesse le due semifinali.

Gli Stati Uniti annunciano la rosa dei 25 giocatori della squadra maschile di hockey su ghiaccio per Milano Cortina 2026 - Il gruppo di 25 giocatori include due coppie di fratelli, i Tkachuk e gli Hughes, e vede il ritorno di due atleti reduci dai Giochi Olimpici di Beijing 2022: Brock Faber e Jake Sanderson. olympics.com

"Insieme per il Milano": cresce l'attesa per l'evento di sabato 10 gennaio

Prove Hockey Milano Hockey City: ultimi appuntamenti il 7 e 14 gennaio con tante novità

