Paolo Di Canio analizza l'importanza di Fullkrug per il Milan, sottolineando il suo ruolo come elemento dominante in squadra. L'ex attaccante della Lazio evidenzia come il giocatore possa fare la differenza, contribuendo al rendimento complessivo della formazione rossonera. Le osservazioni di Di Canio offrono uno sguardo interessante sull'integrazione e sull'impatto di Fullkrug nel contesto del calcio italiano.

Dall'estratto da Sky Sport.

© Pianetamilan.it - Milan, senti Di Canio: "Fullkrug deve staccare, è uno dominante. Può fare la differenza"

Di Canio: "Fullkrug è un guascone: va gestito perché può fare la differenza" - La diciottesima giornata è giunta alla sua conclusione con il trenino Inter, Milan e Napoli che rimane in testa a distanze invariate: l'unica cosa che è cambiata, non da ... milannews.it