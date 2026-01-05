Il Milan si prepara alla sfida contro il Genoa con ottime indicazioni da Milanello. Christian Pulisic, in crescita nelle ultime settimane, si avvicina alla possibilità di partire titolare, offrendo al tecnico Allegri ulteriori opzioni offensive. La condizione del giocatore sembra migliorare, aprendo possibilità di impiego dall’inizio in vista dell’incontro di giovedì sera.

Arrivano segnali positivi da Milanello. Milan si avvicina alla sfida di giovedì sera contro il Genoa con una buona notizia per Massimiliano Allegri: Christian Pulisic è in netta crescita e va verso una maglia da titolare. L’esterno statunitense si è allenato interamente in gruppo, aumentando ritmo e intensità. Le sensazioni portano verso un ritorno nell’undici iniziale al fianco di Rafael Leão, una coppia che in campionato si è vista pochissimo dal primo minuto ma che ora potrebbe tornare centrale nel piano gara. Alle spalle, Niclas Füllkrug resta pronto a incidere a gara in corso. Buone notizie anche sul resto del gruppo: Matteo Gabbia è rientrato in allenamento e si gioca una maglia con Koni De Winter, mentre Strahinja Pavlovi? ha superato la sindrome influenzale ed è pronto a riprendersi il ruolo di braccetto sinistro. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, Pulisic in crescita: verso il rientro dal 1’ col Genoa

Leggi anche: Milan, arrivano buone notizie: Pulisic verso il rientro, mentre Rabiot…

Leggi anche: Milan: Pulisic verso il rientro! Jimenez, che numeri in Premier. Maignan, rinnovo vicino?

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Milan, Pulisic ormai è una sentenza; Pulisic faro offensivo del Milan: contro il Verona guiderà un attacco ridotto ai minimi termini; Milan-Verona 3-0, Allegri soddisfatto: Pulisic e Nkunku spingono i rossoneri; NEWS – Pulisic, Conceicao, Lukaku, Beukema, Bonny, Acerbi, Dumfries, Zappacosta, Kean, Bailey: le novità.

Milan, le ultime da Milanello: lavoro personalizzato per Nkunku, Pulisic in crescita e verso un posto da titolare con Leao - Il problema alla caviglia non è stato ancora completamento smaltito da Nkunku che oggi si è allenato a parte. msn.com