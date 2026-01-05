Milan Pulisic in crescita | verso il rientro dal 1’ col Genoa
Il Milan si prepara alla sfida contro il Genoa con ottime indicazioni da Milanello. Christian Pulisic, in crescita nelle ultime settimane, si avvicina alla possibilità di partire titolare, offrendo al tecnico Allegri ulteriori opzioni offensive. La condizione del giocatore sembra migliorare, aprendo possibilità di impiego dall’inizio in vista dell’incontro di giovedì sera.
Arrivano segnali positivi da Milanello. Milan si avvicina alla sfida di giovedì sera contro il Genoa con una buona notizia per Massimiliano Allegri: Christian Pulisic è in netta crescita e va verso una maglia da titolare. L’esterno statunitense si è allenato interamente in gruppo, aumentando ritmo e intensità. Le sensazioni portano verso un ritorno nell’undici iniziale al fianco di Rafael Leão, una coppia che in campionato si è vista pochissimo dal primo minuto ma che ora potrebbe tornare centrale nel piano gara. Alle spalle, Niclas Füllkrug resta pronto a incidere a gara in corso. Buone notizie anche sul resto del gruppo: Matteo Gabbia è rientrato in allenamento e si gioca una maglia con Koni De Winter, mentre Strahinja Pavlovi? ha superato la sindrome influenzale ed è pronto a riprendersi il ruolo di braccetto sinistro. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Leggi anche: Milan, arrivano buone notizie: Pulisic verso il rientro, mentre Rabiot…
Leggi anche: Milan: Pulisic verso il rientro! Jimenez, che numeri in Premier. Maignan, rinnovo vicino?
Milan, Pulisic ormai è una sentenza; Pulisic faro offensivo del Milan: contro il Verona guiderà un attacco ridotto ai minimi termini; Milan-Verona 3-0, Allegri soddisfatto: Pulisic e Nkunku spingono i rossoneri; NEWS – Pulisic, Conceicao, Lukaku, Beukema, Bonny, Acerbi, Dumfries, Zappacosta, Kean, Bailey: le novità.
Milan, le ultime da Milanello: lavoro personalizzato per Nkunku, Pulisic in crescita e verso un posto da titolare con Leao - Il problema alla caviglia non è stato ancora completamento smaltito da Nkunku che oggi si è allenato a parte. msn.com
Milan, Allegri: "Pulisic ha margini di crescita. E' diabolico davanti alla porta" - Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato di Pulisic: "Margini di crescita li ha. tuttomercatoweb.com
Pulisic non perdona: spunta un dato che incorona l’attaccante del Milan - Un dato evidenzia una volta di più l'importanza di Christian Pulisic per il Milan, che, grazie al suo fuoriclasse, può sognare lo scudetto. spaziomilan.it
#Milan, #DiStefano su #Pulisic: "Dovrebbe fermarsi per circa 20 giorni. Sulla coppia con #Leao..." #SempreMilan #SerieA x.com
Non giocano mai insieme, ma segnano più di tutti: Milan, il paradosso di Leao e Pulisic E se il segreto di Pulisic e Leao, come in certe storie a distanza, fosse vedersi poco Il 10 e l’11, titolari designati da inizio stagione dell’attacco del Milan, sono stati tit - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.