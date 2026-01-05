Milan pausa di riflessione su Kosti? | il Partizan chiede di più
Il Milan valuta attentamente la possibilità di ingaggiare Andrej Kosti?, talento del Partizan Belgrado. La trattativa in corso coinvolge non solo aspetti economici, ma anche un progetto a lungo termine. La società rossonera riflette con attenzione sulle modalità di un eventuale trasferimento, considerando le implicazioni sportive e strategiche di questa operazione. La decisione finale richiederà un’attenta analisi delle opportunità e delle condizioni offerte dal mercato.
Il Milan studia, pesa ogni mossa e frena. Sul tavolo di via Aldo Rossi c’è una trattativa che non riguarda solo un nome, ma un’idea di percorso: quella che porta ad Andrej Kosti?, talento del Partizan Belgrado, al centro di riflessioni che vanno ben oltre la semplice cifra. Giovani sì, strappi no: la linea del Milan. Il principio guida è chiaro. Il Milan vuole ringiovanire, costruire continuità tra Milan Futuro e prima squadra, ma senza deroghe sui parametri economici. La recente fumata nera per Arizala lo dimostra: il club non intende forzare la mano né sul prezzo né sulla gestione del giocatore. 🔗 Leggi su Milanzone.it
