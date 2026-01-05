Il mercato di gennaio porta con sé molte incognite, ma in casa Milan l’attenzione rimane puntata sul futuro di Maignan. La questione rinnovo si fa più concreta, offrendo una soluzione che potrebbe influenzare la stagione. Tra trattative e strategie, la questione del portiere diventa un elemento chiave per il club, aprendo uno scenario che potrebbe cambiare gli equilibri della squadra.

Il mercato di gennaio accende riflettori su entrate e uscite, ma in casa Milan c’è una partita che vale quanto un grande acquisto. Riguarda Mike Maignan, il leader silenzioso dello spogliatoio, il numero uno che vede avvicinarsi una data delicatissima: il 30 giugno. Da quel momento, senza rinnovo, il portiere francese sarebbe libero di accordarsi con chiunque. Uno scenario che il Milan non può permettersi di subire. Ecco perché le ultime settimane hanno segnato un cambio di passo netto. L’offerta rossonera e il segnale di apertura. Secondo quanto filtra in ambienti vicini al dossier, il club di via Aldo Rossi ha messo sul tavolo una proposta importante: 5 milioni di euro netti a stagione più bonus fino al 2030. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan-Maignan, partita aperta: il rinnovo torna possibile

Leggi anche: Milan, rinnovo più vicino per Maignan, ma quanto ti costa? Ecco il possibile impatto a bilancio

Leggi anche: Maignan Milan, rinnovo possibile? Si è aperto questo spiraglio. I tre motivi che potrebbero portare il portiere a prolungare

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Milan-Verona 3-0, le pagelle della partita di Serie A; Milan-Maignan, incontro a metà gennaio per il rinnovo. Il Fenerbahce insiste per Nkunku; Rinnovo Maignan-Milan, si entra nel vivo: previsto contatto con l'agente. Le ultimissime sul portiere; Filippo Galli: Il Milan prende due gol a partita? Vi spiego perché.

Rinnovo Maignan, le “mosse antigelo” del Milan per evitare l’addio: ingaggio faraonico sul piatto e fattore Allegri - Rinnovo Maignan, i rossoneri insistono per convincere il portiere al prolungamento: offerta monstre sul tavolo del francese Il futuro di Mike Maignan è diventato il dossier più scottante sulla scrivan ... milannews24.com