Milan l’ex pezzo pregiato della Serie A a gennaio alla corte di Allegri? La situazione

Il Milan si prepara alla finestra di mercato invernale, con l'obiettivo di rinforzare la rosa. Dopo l'acquisto di Niclas Füllkrug dal West Ham, il club rossonero valuta ulteriori interventi, tra cui possibili operazioni provenienti dalla Premier League. La situazione rimane sotto osservazione, con l’intento di migliorare la competitività della squadra in vista della seconda parte della stagione.

