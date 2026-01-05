Milan Kim sarebbe il difensore ideale ma è difficile prenderlo Le due alternative
Il Milan valuta diverse opzioni nel reparto difensivo durante il calciomercato invernale. Kim Min-Jae, difensore sudcoreano classe 1996, rappresenta un obiettivo importante ma difficile da acquisire. In alternativa, sono state identificate altre soluzioni che potrebbero rispondere alle esigenze della squadra. La società è attenta alle possibilità di rafforzamento, valutando attentamente le opzioni disponibili per mantenere un reparto difensivo competitivo.
Kim Min-Jae, difensore sudcoreano classe 1996, è un obiettivo del Milan in questo calciomercato invernale. Ma è complicato arrivare a lui per vari motivi. Il punto de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola sulla situazione dell'ex Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
