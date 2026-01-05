Milan Kim è il profilo ideale ma il Bayern fa muro

Il Milan è alla ricerca di un difensore di esperienza e affidabilità per rinforzare la propria linea arretrata. Kim rappresenta un profilo ideale, con caratteristiche adatte al campionato italiano e una certa maturità internazionale. Tuttavia, il Bayern Monaco ha posto un muro alla trattativa, complicando il trasferimento. La società rossonera continua a valutare alternative per trovare il candidato più adatto a sostenere la competitività della squadra.

Il Milan cerca un difensore, ma non uno qualunque. L’obiettivo è alzare il livello della retroguardia con un profilo pronto, abituato a palcoscenici importanti e possibilmente già formato sul campionato italiano. Un identikit preciso, che porta dritto a un nome solo: Kim Min-jae. A tracciarlo è stato Marco Guidi, intervenuto sulle colonne della La Gazzetta dello Sport. L’ex Napoli, oggi al Bayern Monaco, rappresenterebbe la soluzione perfetta per esigenze tecniche e carisma. Ma tra desiderio e realtà, in questo caso, c’è più di un ostacolo. L’identikit perfetto. sulla carta. Kim incarna tutto ciò che il Milan sta cercando: fisicità, affidabilità, esperienza ad alto livello e una conoscenza diretta della Serie A, dove è stato protagonista assoluto con lo scudetto del Napoli. 🔗 Leggi su Milanzone.it

