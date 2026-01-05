Milan individuato l’attaccante da comprare subito nel caso di cessione di Nkunku

5 gen 2026

In vista di una possibile cessione di Nkunku, il Milan valuta un eventuale sostituto in attacco. La società rossonera monitora attentamente il mercato e ha individuato un profilo adatto ad integrare la rosa, nel caso in cui l’attaccante francese dovesse trasferirsi ai club turchi del Fenerbahçe. La trattativa è ancora in fase preliminare, ma rappresenta un aspetto importante nelle strategie di rafforzamento della squadra.

Il Milan, in questa sessione invernale di calciomercato, potrebbe cedere Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997, ai turchi del Fenerbahçe. Dovesse partire, andrebbe sostituito. Come? Molto probabilmente con un suo connazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

