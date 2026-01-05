Milan-Genoa | dove vederla in tv e streaming

Milan-Genoa è una sfida importante per entrambe le squadre, in programma alla fine del girone d’andata. Per seguire l'incontro, è possibile consultare le trasmissioni in diretta TV e lo streaming online sui principali canali dedicati al calcio. Di seguito, le informazioni utili per guardare la partita, con dettagli su orari e piattaforme disponibili.

San Siro si prepara a chiudere il girone d’andata con una partita che pesa in modo diverso per le due squadre, ma che arriva in un momento chiave della stagione. Milan e Genoa si affrontano nella 19ª giornata di Serie A, un turno infrasettimanale che dirà molto su ambizioni e paure. Milan-Genoa, clima e contesto. Il Milan arriva all’appuntamento con il vento a favore. I successi contro Verona e Cagliari hanno restituito fiducia e continuità a una squadra che guarda la classifica dall’alto, forte del secondo posto e di un rendimento in crescita. Dall’altra parte il Genoa, reduce dal pareggio interno con il Pisa, cerca punti pesanti per allontanarsi da una zona che resta scomoda e pericolosa. 🔗 Leggi su Como1907news.com

