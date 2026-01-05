Milan contro il Genoa ancora Di Paolo al VAR dopo il disastro contro la Lazio

Durante la sfida di Serie A tra Milan e Genoa, l'arbitro Mariani è stato designato per dirigere l'incontro, con Aleandro Di Paolo al VAR. La scelta ha suscitato qualche incertezza, considerando le recenti polemiche legate alla gestione del match contro la Lazio. La partita si svolge in un contesto di attenzione e attenzione alle decisioni arbitrali, con l’obiettivo di garantire correttezza e trasparenza sul campo.

Milan-Genoa, la partita di Serie A è stata assegnata all'arbitro Mariani. Fa storcere il naso al designazione al VAR, ovvero Aleandro Di Paolo. Ecco i precedenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, contro il Genoa ancora Di Paolo al VAR dopo il disastro contro la Lazio Leggi anche: A cosa serve il VAR? Chiamata ‘folle’ in Milan-Lazio. E ‘contro’ i rossoneri non è la prima volta Leggi anche: Milan-Lazio, Collu non sarà sospeso, l’errore è di Di Paolo al Var (Repubblica) La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Un buon primo tempo non basta: il Verona di Bertolini ko a San Siro; Serie A, in campo Atalanta-Roma: giallorossi in trasferta per consolidare il posto in Champions Juve-Lecce 1-1: i bianconeri falliscono un rigore. Doppio 1-1 per Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa. Il Como vola in zona Europa, l'Udinese ko 1-0. Segui la cronaca t; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in diretta; In Florence, Paolo Fresu dialogues with Miles Davis. Di Paolo al VAR: c’era lui nell’assurda revisione di Milan-Lazio. E c’era anche sui rigori contro Inter, Roma e Fiorentina - Sarà la quarta partita in questa stagione con i rossoneri per ... milannews.it

Condò sul Milan: "Il test contro Verona, Cagliari, Genoa Fiorentina e Lecce sarà molto indicativo per il Milan" - Nel corso del consueto appuntamento con il suo commento per Il Corriere della Sera, il collega Paolo Condò ha parlato di Milan nell'ampio e articolato discorso relativo alla corsa ... milannews.it

Milan-Genoa a Mariani di Aprilia: la sestina completa e i precedenti - Dopo la vittoria di Cagliari per il Milan è il momento di guardare avanti e giovedì a San Siro arriverà il Genoa di Daniele De Rossi. msn.com

INTER 39, MILAN 38, NAPOLI 37. Prossime partite: PARMA - INTER NAPOLI - VERONA MILAN - GENOA Buona notte - facebook.com facebook

Milan, Nkunku punta a tornare in campo giovedì contro il Genoa x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.