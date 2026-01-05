Migliorare l’illuminazione Al via i lavori

Sono iniziati i lavori di miglioramento dell’illuminazione al campo sportivo di Sant’Andrea, in EMPOLI. Questi interventi rappresentano il primo esempio di efficientamento realizzato con i fondi dell’avanzo di bilancio di giugno 2025, contribuendo a valorizzare le strutture sportive della zona. La riqualificazione mira a garantire un’illuminazione più efficace e sostenibile, favorendo un utilizzo più sicuro e confortevole dell’impianto.

EMPOLI Sono partiti i lavori al campo sportivo di Sant'Andrea, il primo a vedere realizzati gli interventi di efficientamento all'illuminazione con i fondi stanziati nell'avanzo di bilancio di giugno 2025. A seguire arriveranno anche nel 2026 i cantieri per i 'campi' di Ponte a Elsa, Pozzale, Cortenuova, Monterappoli e Villanova. L'appalto dei lavori era stato affidato alla ditta Elettro 2010 srl con sede a Empoli (via Pirandelli, 21) per un importo di 145mila euro. Già conclusi invece i lavori di efficientamento energetico al campo sportivo di Avane, realizzati con altri fondi già accantonati.

