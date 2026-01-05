Migliaia di dati telefonici al setaccio | così la Mobile arriva alla svolta

La Mobile ha concluso un’indagine complessa sui dati telefonici, portando a un primo arresto. Un giovane albanese di 20 anni è stato fermato in relazione a una rapina con sequestro di persona avvenuta a dicembre 2024 in via Marco Emilio Lepido. L'operazione rappresenta un passo importante nella lotta alla criminalità, grazie a un’analisi approfondita delle tracce digitali e a un lavoro di squadra efficace.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.